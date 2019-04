Im Internet zirkulieren offenbar illegale Spoiler-Szenen aus Avengers: Endgame. Dabei haben sich die Filmstudios Marvel und Disney so viel Mühe gegeben, die Handlung des Epos bis zum Filmstart (in Deutschland am 24. April) geheim zu halten. Schließlich ist "Endgame" das Finale von Kapitel drei im Marvel Cinematic Universe (MCU), beendet also eine Ära in der Entwicklung der Superhelden um Iron Man und Captain America. Trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen hat es laut Medienberichten aber jemand geschafft, entscheidende Szenen aus "Avengers: Endgame" abzufilmen.

Die Raubkopie-Aufnahmen zirkulieren laut dem US-Fernsehsender CNBC bereits auf Twitter und Reddit, auch in Form von Standbildern oder als kurze Gifs. Laut dem Portal Filmstarts zeige das Video "unterschiedliche Stellen des Films und spoilert dabei sogar einige der womöglich größten Wow-Momente". Die Untertitel ließen darauf schließen, dass die Raubkopie vermutlich im arabischen Sprachraum aufgenommen wurde.

Wer für den Riesen-Spoiler verantwortlich ist, ist bislang nicht geklärt. Es wird allerdings vermutet, der Täter habe legal Zugang zu dem Material gehabt. Deutsche Journalisten dürfen "Avengers: Endgame" erst einen Tag vor dem Start sehen. In den USA waren laut CNBC aus Angst vor Spoilern überhaupt keine Vorab-Screenings geplant. Für Fans gilt jetzt also ganz besonders: Wer im Kino überrascht werden will, sollte in den nächsten Tagen Social Media mit äußerster Vorsicht genießen.

ActionPress/Matrix Media Group/face to face Der Cast von "Avengers: Endgame", April 2019

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Josh Brolin in "Avengers: Infinity War"

ActionPress/UPPA/face to face Der Cast von "Avengers: Endgame"

