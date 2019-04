Joan Collins (85) musste schwere Stunden überstehen! Im Zuhause der britischen Schauspielerin in London entfachte sich am Samstag ein Brand – aufgrund einer starken Sonnenreflexion in einem Badezimmerspiegel eines Gästezimmers. Hätte ihr Mann Percy Gibson nicht sofort reagiert und schon manuell angefangen das Feuer zu löschen, wäre wohl die ganze Wohnung im Wert von drei Millionen Pfund abgebrannt. Jetzt dankt die "Denver Clan"-Ikone ihrem Gatten und der Feuerwehr!

Im Daily Mail-Interview fand Joan dankende Worte nach dem Feuer-Schock: "Percy ist ein Held. Ich kenne viele Männer, die nicht mehr reingegangen wären. Er hat ein großes Opfer erbracht. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind." Sie könne sich nicht verkneifen darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn sie geschlafen und deshalb den Alarm nicht bemerkt hätten.

Doch die Hollywood-Diva ist nicht nur ihrem Ehemann, sondern auch der britischen Feuerwehr zu Dank verpflichtet, die auf ihren Anruf so schnell reagiert hatten. Via Social Media lobte die Londonerin die Feuerhelden für ihren vorbildlichen Einsatz in dem "furchterregenden Feuer".

Getty Images Percy Gibson und Joean Collins im Mai 2016 in London

Anzeige

Getty Images Joan Collins im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Peter Gibson und Joan Collins im Dezember 2015 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de