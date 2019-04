Amors Pfeil hat nun offenbar auch Anna Ermakova (19) erwischt! Die Tochter der Tennis-Legende Boris Becker (51) und dem Model Angela Ermakova hielt private Liebesdinge bislang eher aus der Öffentlichkeit heraus und präsentierte sich auf dem roten Teppich bislang ohne männliche Begleitung an ihrer Seite. Dass sie konkrete Vorstellungen von dem Mann ihrer Träume hat, machte sie allerdings bereits im August vergangenen Jahres im Rahmen eines Interviews klar. Damals beteuerte sie noch, Single zu sein – doch das scheint sich inzwischen geändert zu haben: Angeblich soll die rothaarige Schönheit mittlerweile auf Wolke sieben schweben!

Wie Bunte berichtet, soll Anna vor Kurzem in Begleitung eines Mannes in ihrem Wohnviertel in London gesichtet worden sein. Demnach liegen dem Magazin Bilder vor, auf denen die beiden ganz verliebt und in aller Öffentlichkeit miteinander turteln. Um wen es sich bei Annas vermeintlichem Liebsten handelt, ist nicht bekannt. Allerdings soll ihr Begleiter wohl einen sehr legeren Look bevorzugen: Mit offenem Hemd, wildem Bartwuchs und Zigarette wurde er an der Seite des Promi-Sprosses gesichtet. Was wohl Papa Boris und Mama Angela zu ihrem potenziellen Schwiegersohn sagen?

Bislang erschien Anna fast immer in Begleitung ihrer Mutter zu Auftritten auf dem Red Carpet. Dass sich die Britin immer mehr von ihren berühmten Eltern abnabelt und langsam erwachsen wird, macht sie neuerdings jedoch nicht zuletzt auch via Social Media deutlich. Dort teilt die 19-Jährige seit einiger Zeit immer häufiger auch provokante und aufreizende Schnappschüsse. Ob sie im Zuge ihres Imagewandels nun bald auch bald in Begleitung ihres festen Freundes vor die Kameras treten wird?

Getty Images Anna Ermakova im Oktober 2018 in Dortmund

Anzeige

Getty Images Boris Becker beim Deutschen Kosmetikpreis in Düsseldorf 2019

Anzeige

Starpress/WENN.com Anna Ermakova und ihre Mutter Angela im Oktober 2018 in Dortmund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de