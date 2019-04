Hannelore Elsners (✝76) Tod ist für ihre vielen Kollegen immer noch ein großer Schock! Die Schauspiel-Ikone verstarb am vergangenen Ostersonntag in einem Krankenhaus in München. Für Außenstehende kam diese Nachricht überraschend, denn kaum jemand wusste, dass sie schwer krank gewesen war. Schließlich stand Hannelore bis vor Kurzem noch vor der Kamera – und spielte in ihrem letzten Film eine krebskranke Frau.

In "Lang lebe der König", einer Produktion des Bayerischen Rundfunks, verkörperte die Schauspielerin eine Krebspatientin. Die Filmfigur wartet auf eine Spenderniere, die sie nicht rechtzeitig bekommt – und stirbt. Während der Dreharbeiten soll man Hannelore laut Bild nicht angemerkt haben, dass sie gesundheitliche Beschwerden hatte – bis es ihr wohl irgendwann so schlecht ging, dass sie in eine Klinik musste. Seitdem galt sie offiziell als krankgeschrieben. Noch ist ungewiss, ob der Film auch ohne sie fertiggestellt wird.

Die Kollegen aus der Produktion trifft die Meldung von ihrem Ableben daher nun umso heftiger. "Ich habe kürzlich noch die Szene gedreht, in der Frau Elsner im Sarg liegt. Ich wusste nichts von ihrer Erkrankung. [...] Sie hat mit ihrer Aura diese Szene bestimmt. Das war für mich einer der einprägsamsten Tage beim Dreh", offenbarte Florian Brückner gegenüber dem Boulevard-Medium.

