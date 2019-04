Mit Krass Schule – Die jungen Lehrer hat RTL II schon die dritte erfolgreiche Scripted Reality-Soap an den Start gebracht. Nach Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 flimmert seit einem Jahr auch die Serie über den Schulalltag von Lehrern und Teenies über die deutschen Mattscheiben. Pia Tillmann spielte schon in allen drei Formaten mit, aktuell ist sie als Paukerin Sara Schäfer in "Krass Schule" zu sehen. Im Promiflash-Interview hat sie verraten, wie sich die Dreharbeiten der drei Shows unterscheiden!

Promiflash traf Pia und ihre beiden Serien-Kollegen Jennifer Lopes di Gaspare und Stefan Jankovic auf der Glow in Stuttgart. Dort berichtete die 31-Jährige, warum die Arbeit am Set im Vergleich zu Köln oder BTN eine besondere Herausforderung ist: "Bei 'Krass Schule' haben wir mehr Szenen mit vielen Personen [...] und dementsprechend ist es dann auch mal ein bisschen wuseliger. Da war es bei Köln und Berlin schon ein bisschen ruhiger", berichtete sie. Auch, dass viele Co-Darsteller noch relativ jung seien, sorge manchmal für Chaos am Set.

Pia spielt seit einem Jahr die Lehrerin Sara Schäfer. Im echten Leben könnte sie sich aber nicht vorstellen, Jugendlichen wie ihre Rolle Deutsch und Englisch näherzubringen. "Ich ziehe den Hut vor den ganzen Lehrern heutzutage, weil die haben wirklich keinen leichten Job. Ich weiß nicht, ob ich das könnte", erklärte sie.

Neue Folgen von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" montags bis freitags um 17:10 Uhr bei RTL II.

WENN.com Jennifer Lopes di Gaspare, Stefan Jankovic und Pia Tillman, "Krass Schule"-Darsteller

Krass Schule – Die jungen Lehrer, RTL II Stefan Jankovic und Jennifer Lopes di Gaspare in "Krass Schule"

Krass Schule – Die jungen Lehrer, RTL II Pia Tillmann als Lehrerin Sara Schäfer in "Krass Schule"

