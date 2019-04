Für welches Meedchen hatte Heidi Klum (45) diese Woche kein Foto? Bei Germany's next Topmodel wird die Luft immer dünner: Nur noch neun Kandidatinnen waren diese Woche übrig – doch natürlich musste auch dieses Mal eine Laufsteg-Beauty wieder ihre Koffer packen. Nach einem Bubble-Shooting mit Paris Hilton (38) und dem obligatorischen Walk wackelten zwei Mädels: Lena und Tatjana. Am Ende musste sich Lena von dem Model-Traum verabschieden!

Dass die dunkelhaarige Beauty fliegen würde, hatte sich bereits beim Foto-Shooting angekündigt: Sie musste sich von Heidi, Paris und dem Fotografen viel Kritik anhören. Das setzte sich nach Lenas Walk fort: "Du bist gut gelaufen, aber ich sehe kein Selbstbewusstsein", urteilte Paris. Aus diesem Grund gab sie ihre Wildcard Tatjana und schickte damit Lena nach Hause!

Dabei hatte die Ausgeschiedene bis zum Schluss auf ein Happy End gehofft: "Ich hab schon ziemlich Angst jetzt vor der Entscheidung, weil ich echt noch bleiben möchte. Also ne, ich darf nicht rausfliegen", sagte sie noch vor dem Entscheidungs-Walk. Leider ging dieser Wunsch für das Neu-Model nicht in Erfüllung. Was sagt ihr zu Heidis Entscheidung? Stimmt ab!

Instagram / tatjana.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tatjana

Instagram / lenalswk Lena, TV-Sternchen

Instagram / tatjana.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Tatjana

