Gibt es Liebes-News bei Patricia Blanco (48)? Im vergangenen September hat sich die Tochter von Roberto Blanco (81) offiziell von ihrem Freund Nico Gollnick (29) getrennt. Ende 2017 hatten sich die beiden in einem Einkaufszentrum kennengelernt und gingen als Paar sogar zusammen in Das Sommerhaus der Stars. Jetzt plaudert Patricia mit Promiflash über ihr Liebesleben und verrät ihren aktuellen Beziehungsstatus!

Patricia offenbart gegenüber Promiflash, dass sie in ihrer Wahlheimat Südfrankreich einen Mann namens Christoph kennengelernt habe. Im Gegensatz zu ihrem Ex Nico sei er im gleichen Alter wie sie. Ihrem Single-Dasein will die Reality-TV-Darstellerin jedoch trotzdem nicht ganz abschwören: "Er wird ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil ich mich jetzt noch nicht so festlege." In ihren Augen sei sie weder Single noch in einer Beziehung – sie möchte es vorsichtig angehen und erst mal die gemeinsame Zeit genießen.

Und wie haben sich die Turteltauben kennengelernt? "Er hat mich schon vor einem Jahr angesprochen und dann hat er mich immer mit den Hunden spazieren gehen sehen, aber hat mich dann nicht mehr angesprochen", verrät die 48-Jährige. Per Zufall wären sie sich dann vor einer Woche in einem Restaurant über den Weg gelaufen. "Dann hat er mich natürlich gesehen und ihn hat es umgehauen und seitdem waren wir immer so zusammen", offenbart Patricia.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Reality-Star Patricia Blanco

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco im Februar 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Patricia Blanco beim Fotoshooting für die Erotik-Messe Venus

Anzeige

Wollt ihr mehr über den neuen Mann an Patricias Seite erfahren? Ja, auf jeden Fall! Nicht wirklich, das interessiert mich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de