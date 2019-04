Neue Liebe nach Ehe-Aus! Es ist gut sieben Monate her, dass Jenni “JWoww” Farley (33) sich von ihrem Ex Roger Mathews getrennt hat. Nach dem Beziehungsdrama hat der Jersey Shore-Star jetzt aber wieder Schmetterlinge im Bauch. Die Reality-Beauty hat in einem Interview bestätigt, dass sie tatsächlich wieder in festen Händen ist. Ihre neue Flamme ist neun Jahre jünger als sie und Profi-Wrestler!

In der aktuellen Ausgabe des It's Happening With Snooki & Joey-Podcasts ihrer BFF Nicole “Snooki” Polizzi (31) enthüllte sie erste Details über ihren mysteriösen Lover, seinen Spitznamen und sein Alter: “24 ist 24 Jahre. Wir filmen gerade ‘Jersey Shore’ und haben ihm den Spitznamen ‘24’ gegeben”, erklärt sie. Snooki betonte daraufhin, dass 24 sehr attraktiv sei. “Jenni hat einiges durchgemacht, aber ich habe dieses Mädchen noch nie glücklicher und selbstbewusster gesehen als in diesem Moment”, ergänzte JWowws Busenfreundin. Das TV-Gesicht veröffentlichte sogar schon einen Pärchen-Schnappschuss in seiner Instagram-Story – allerdings ohne das Gesicht seines Liebsten zu zeigen. Laut InTouch heißt 24 mit bürgerlichem Namen Zack Clayton Carpinello und ist professioneller Wrestler.

Und was sagt JWowws Ex-Mann zum neuen Freund seiner Verflossenen? “Ich freue mich sehr für sie”, ließ Roger gegenüber E! News verlauten. Dann steht dem neuen Liebesglück ja nichts im Wege.

