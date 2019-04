Kristen Stewart (29) und Robert Pattinson (32) haben sich bereits im Jahr 2012 getrennt, doch auch sieben Jahre später scheint es noch immer Fans zu geben, die der Beziehung nachtrauern und auf ein Liebes-Comeback der beiden Schauspieler hoffen. Gerade erst schöpften einige eingefleischte Robsten-Fans erneut Hoffnung – weil sie glaubten, die 29-Jährige trage ein T-Shirt, das sie einmal ihrem Ex geklaut hat.

Der US-amerikanische Celebrity-Journalist Evan Ross Katz befeuerte die Spekulationen, als er auf seinem Instagram-Account ein Foto postete, das Kristen und Robert nebeneinander in scheinbar ein und demselben T-Shirt zeigt. Es handelt sich dabei um ein Fan-Shirt der Beastie Boys mit der Aufschrift "Get off my dick" auf dem Rücken. "Ich mag die Vorstellung, dass Ms. Stewart dieses T-Shirt mitgenommen hat, nachdem sie sich 2012 von Mr. Pattinson getrennt hat – und direkt ein Crop Top draus gemacht hat", kommentiert Evan (30) seinen Post.

Auch unter den Fans brachen daraufhin Diskussionen aus, ob es sich bei dem Oberteil nicht nur um das gleiche, sondern tatsächlich um dasselbe Shirt handeln könnte. Sogar Armlängen-Vergleiche und Berechnungen wurden in der Kommentarspalte angestellt.

Getty Images Kristen Stewart und Robert Pattinson im November 2015

Getty Images Kristen Stewart bei einem Photocall des Labels Chanel

SplashNews.com Kristen Stewart und ihre Freundin Sara Dinkin

