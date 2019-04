Verbale Schlagabtäusche unter Rappern sind keine Seltenheit. Schließlich lassen sich mit Diss-Tracks und ein bisschen Beef noch die eine oder andere Platte mehr verkaufen. Auch die deutschen Rap-Stars Fler (37) und Bonez MC (33) befinden sich seit vergangenem Sommer im Dauerclinch und beschimpfen sich gegenseitig in ihren Songs. Doch es muss ja nicht bei Worten bleiben – jetzt flatterte den beiden Streithähnen ein TV-Angebot für einen richtigen Box-Kampf ins Haus!

Auf Instagram hatten sich die beiden Musiker öffentlich mit einem Kampf Mann gegen Mann auseinandergesetzt. Da witterte der webbasierte TV-Kanal ran-FIGHTING wohl seine Gelegenheit und bot den beiden eine TV-Übertragung des Kampfes an. Die Streithähne haben daraufhin das sportliche Aufeinandertreffen dingfest gemacht: Fler veröffentlichte in seiner Instagram-Story den Chat-Verlauf mit Bonez MC, in dem er den Kampf in der berüchtigten Hamburger Kneipe „Ritze" bestätigte.

Eine sichere Sache scheint der TV-Kampf aber noch nicht zu sein: Fler teilte auf Instagram nämlich auch eine Nachricht von Bonez MC, in dem dieser seinem Kollegen den 25. oder 26. Mai als Fight-Datum zur Wahl anbietet. Dennoch stellt der Hamburger in der Nachricht eine Sache klar: "Es wird nichts gefilmt und es wäre cool, wenn du das Datum nicht postest." An letzteres hat sich der Berliner schon mal nicht gehalten…

Action Press / Helmke, Torsten Bonez MC und Koray Cengiz im Februar 2019 in Hamburg

Patrick Hoffmann/WENN.com Rap-Star Fler

Keuenhof, Rainer / ActionPress 187 Strassenbande-Star Bonez MC auf dem Lollapalooza Festival 2018 in Berlin

