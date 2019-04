Schockierendes Geständnis von Pete Doherty (40)! Der Rockmusiker ist schon seit Jahren nicht nur für seine musikalische Karriere, sondern vor allem auch für seine Drogen-Exzesse bekannt. Ob Alkohol, Crack oder Heroin – der Brite schreckte vor nichts zurück. Im Jahr 2014 machte er schließlich einen Umzug, doch nun gestand der Entertainer: Bereits unmittelbar nach Ende der Therapie erlitt er einen schweren Rückschlag!

In einem Interview mit Guardian verriet der Frontmann der Indie-Rock-Bands "Babyshambles" und "The Libertines" jetzt, dass er nach dem Verlassen der Klinik vor vier Jahren "ungefähr zehn Minuten" nüchtern geblieben sei. Zuhause angekommen, habe ihn die Sucht nach den Rauschmitteln bereits wieder fest im Griff gehabt. "Mein Gehirn denkt, dass ich es genieße", lässt der Sänger tief blicken. Doch er mache sich trotzdem Gedanken über sein Verhalten: "Mein Herz will wissen, was zur Hölle ich da tue. Warum ich meine Zeit und mein Geld und meine Freundschaften, meine Liebe, Energie und Kreativität daran verschwende."

Nach eigenen Angaben konsumiere der heute 40-Jährige bereits seit 18 Jahren harte Drogen. Darauf angesprochen, geht der Vater eines Sohnes mit sich selbst hart ins Gericht: "Es gibt so viele Menschen in meinem Leben, die etwas Besseres verdienen. Es ist wirklich eine geistige Behinderung."

Getty Images Pete Doherty im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Pete Doherty auf einem Konzert im Jahr 2013

Anzeige

Getty Images Pete Doherty im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de