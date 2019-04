Heute startete endlich das neue Show-Format von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (53)! In Guidos Masterclass sucht der Moderator europaweit Nachwuchstalente, die in verschiedenen Challenges ihre Kreativität und ihr Gespür für aktuelle Fashion-Trends unter Beweis stellen sollen. In der ersten Show mussten sich die Jungdesigner der ungewöhnlichen Aufgabe stellen, aus Party-Deko Haute-Couture-Kleider zu nähen. Von zwölf Nachwuchs-Modeschöpfern schafften es diese Acht in die nächste Runde!

Die Zuschauer dürfen sich nächste Woche unter anderem auf Robin Rau freuen. Der 28-Jährige überzeugte die Jury mit seinem 20er-Jahre-Fransenkleid aus Strohhalmen und kam als Erster weiter. Ebenfalls mit dabei sind Laurent Hermann Progin, Denis Goec, Anna Schuster, Dominique Watral, Ibrahim Musa Simone und Malina Sebastian. Der Beste war der Meinung der Juroren nach jedoch Michael Maibach, der damit ebenfalls weiterhin Teil des Formats sein wird. "Du warst für uns der beste mit deinem Süssigkeiten-Kleid", lobte Guido seinen Schützling.

Die Entscheidung der Jury gab es nach der einzigen Werbepause. Die ging jedoch ganze zehn Minuten – eine lange Zeit für die gespannten Fans. Doch dann verkündete Guido endlich, welche Kreativ-Köpfe es in die nächste Runde geschafft hatten.

TVNOW / Andreas Friese Robin Rau, "Guidos Masterclass"-Kandidat

TVNOW / Andreas Friese Michael Maibach, Nachwuchs-Designer

TVNOW / Arya Shirazi Guido Maria Kretschmer, Star-Designer

