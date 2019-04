Sie haben kein Problem mit Kameras – kein Wunder. Immerhin haben sich Ex-Bachelor Arie (37) Luyendyk, Jr. und seine Frau Lauren Burnham (27) bei einer TV-Show kennengelernt. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auch dieses freudige Ereignis teilt das Ehepaar gern mit der Öffentlichkeit. Für ihre Babyparty buchten Arie und Lauren sogar einen Live-Ultraschall, um den Gästen einen Blick auf ihr Ungeborenes zu gewähren. Doch damit nicht genug: Sie schalteten währenddessen live auf Social Media.

Die Instagram-Story der beiden gewährt einen Einblick in die kunterbunte Babyparty: eine große Torte mit Blüten gekrönt, überall Geschenke in Rosa, einige Gäste sowie glückliche werdende Eltern. Nicht nur das rosafarbene Hemd des Vaters in spe verrät: Es wird ein Mädchen. Spätestens die Ultraschallbilder von Mini-Luyendyk verrät das. "Das ist genug, um mich zum Weinen zu bringen. So süß", freute sich Lauren im Netz und bedankt sich bei Southwest Ultrasound, dem Unternehmen, das den Live-Ultraschall im Zuhause von Arie und Lauren überhaupt erst möglich machte.

Arie und Lauren haben sich während der zweiten Teilnahme des niederländischen Rennfahrers in der US-Reality-Show Der Bachelor kennengelernt. Eigentlich sollte die Blondine in dem Format nur den zweiten Platz belegen – bis Arie sich noch einmal umentschied. Das Paar heiratete im Januar auf Hawaii, nachdem es wenige Monate zuvor die Neuigkeiten über ihren Nachwuchs bekannt gegeben hatte.

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk, Jr. und Lauren Burnham , April 2019

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk, Jr. und Lauren Burnham bei ihrer Baby-Shower

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk Jr. und Lauren Burnham in Australien, April 2018

