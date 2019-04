Mega-Event geplant: Sing meinen Song schafft 2019 erstmals den Sprung aus dem Fernseher. Am 7. Mai startet die neue Staffel auf Vox und diesmal ist Paddy Kelly (41) als musikalischer Gastgeber zu sehen. Doch das Jahr hält noch ein extra großes Plus für die Fans der Sendung bereit: Denn das Format kommt auf die Bühne – genauer gesagt, auf die Waldbühne in Berlin!

Das Konzept der Live-Show entspricht dabei dem bisherigen TV-Konzept bei Vox: Namhafte Musiker kommen zusammen, um die Songs der jeweils anderen neu zu interpretieren. Als Ort für die Live-Show wurde eine Freilicht-Arena mit Kultstatus gewählt: die Berliner Waldbühne. Die Tickets für das Konzert am 22. September kommen ab 10. Mai in den Verkauf. In Berlin mit dabei sind Wincent Weiss (26), Johannes Oerding (37), Jeanette Biedermann (39), Alvaro Soler (28), Milow (37), Jennifer Haben (23) und – nicht zu vergessen – Gastgeber Paddy. Damit versammelt sich die gesamte Crew der sechsten TV-Staffel in der deutschen Hauptstadt.

Ansonsten treffen sich die Sänger auch in dieser TV-Staffel in Südafrika, beeindruckende Bilder zu den stimmgewaltigen Auftritten sind damit garantiert. Zum Auftakt der Show am 7. Mai werden ausgewählte Songs von DSDS-Star Wincent im Mittelpunkt stehen.

Patrick Hoffmann/WENN.com Michael Patrick Kelly beim RTL-Spendenmarathon

Anzeige

Instagram / jeanettebiedermannofficial Der Cast der sechsten "Sing meinen Song"-Staffel

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss, Jeanette Biedermann, Milow, Alavaro Soler und Jennifer Haben

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de