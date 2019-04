Sie wollte das Herz des Bachelors erobern – er die letzte Rose der Bachelorette ergattern! Evanthia Benetatou (27) kämpfte in diesem Jahr um die Aufmerksamkeit von Andrej Mangold (32), zog aber in der letzten Entscheidungsnacht gegen Jennifer Lange den Kürzeren. Marco Cerullo (30) hingegen war bereits 2017 in der Staffel mit Jessica Paszka (29) erfolglos auf Liebes-Suche. Bisher hatten beide Pech – doch haben die ehemaligen Rosen-Anwärter jetzt vielleicht den perfekten Partner ineinander gefunden?

Eva und Marco lernten sich bei einem Dating-Event ihrer gemeinsamen Freundin und ebenfalls Ex-Bachelor-Kandidatin Stefanie Gebhardt kennen. Nummern hätten sie war noch nicht ausgetauscht, dafür aber ihre Social-Media-Accounts, verraten sie im Interview mit RTL. Vor der Kamera wirken die beiden auf jeden Fall verdächtig gut gelaunt und Eva gibt auch zu: "Er hat sehr viel Charisma. Und er ist ein großer Mann, das ist sehr attraktiv."

Damit wären Eva und Marco auf jeden Fall nicht das erste Paar, das nach einer Teilnahme in den Rosen-Shows zusammenkommen würde. Auch Helen und Antonio Majic lernten sich bei einem Treffen von ehemaligen Kandidaten kennen – und lieben. Mittlerweile sind die beiden sogar verheiratet und bekamen Mitte April ihr erstes gemeinsames Kind!

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Bachelor-Kandidatin

Instagram / marcocerullo_official Ex-"Bachelorette"-Kandidat Marco Cerullo

Instagram / leni_majic Antonio und Helen Majic

