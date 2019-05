Es geht in die heiße Phase! Seit mittlerweile einem Jahr sind Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) megahappy miteinander. Im Dezember vergangenen Jahres stellte der Musiker seiner Auserwählten dann die Frage aller Fragen – und sie antwortete mit "Ja"! Dass die Hochzeit der beiden zum Greifen nahe ist, verriet jetzt sein Zwillingsbruder Bill (29) in den sozialen Medien: Er begleitete Tom jetzt auch zur Anzugsprobe für den großen Tag.

Wie auch zuvor schon Heidi machte sich der Bräutigam in spe nun auf den Weg zur Anprobe für das Outfit, in dem er den Bund der Ehe eingehen möchte. Bruder Bill nahm seine rund 561.000 Follower in seiner Instagram-Story mit zu dem durchaus wichtigen Termin. Dazu postete der Sänger ein Foto von Tom sowie einen Schnappschuss der Stoff-Auswahl und gab damit ein kleines Update an der Hochzeits-Front.

Wann genau die Trauung der beiden Turteltauben ansteht, ist bislang noch nicht bekannt. Es halten sich allerdings die Gerüchte hartnäckig, dass die Verliebten bereits im Mai vor den Traualtar treten werden. Der Heirats-Look der baldigen Eheleute steht ja nunmehr auch schon.

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz bei der Anzugs-Anprobe

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz bei der Stoffauswahl seines Hochzeits-Anzugs

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019

