Seit Dienstagabend steht fest, dass Guggi der Sieger der zweiten Staffel von Get The Fuck Out Of My House ist. Der sympathische Gewinner konnte sich am Ende gegen 99 Konkurrenten durchsetzen – mit denen er ganze fünf Wochen auf nur 63 Quadratmeter zusammengewohnt hatte. Der 26-Jährige konnte sich nicht nur über den Show-Triumph, sondern auch über 100.000 Euro freuen! Im Promiflash-Gespräch gibt Guggi bekannt, ob er sich weitere Fernseh-Auftritte vorstellen kann!

Der Capträger äußert im Promiflash-Interview sogar ganz konkrete TV-Job-Vorstellungen: "Mein Wunsch wär es, bei Promi Big Brother mitzumachen. Big Brother war schon immer mein Traum – das Normale gibt es ja leider nicht mehr." Der Sport-Fan habe allerdings keine Ahnung, ob dafür sein jetziger Status schon ausreiche – freuen würde es sich über die Möglichkeit aber in jedem Fall! "Auch Der Bachelor, Love Island – solange ich Single bin, bin ich für alles offen", offenbart Guggi grinsend.

Vielleicht sehen die Fans das sympathische TV-Gesicht aber auch in einem ganz anderen Format wieder – im Dschungelcamp. "Ich bin ein abenteuerlustiger Mensch und mag es einfach, neue Erfahrungen zu sammeln. Aber die Bodenständigkeit darf nie fehlen", erklärt Guggi gegenüber Promiflash den Reiz des Formats.

Instagram / guggi_the_crazy_channel Guggi bei "Get The Fuck Out Of My House" 2019

Instagram / guggi_the_crazy_channel Martin Kesici, Iry Geller und Guggi

Instagram / guggi_the_crazy_channel Guggi im Dezember 2018 in Biberach, Baden-Württemberg

