Ein Herz für Tiere! Eigentlich ist Pete Doherty (40), Frontmann der Indie-Rock-Band "The Libertines" für seine Negativ-Schlagzeilen bekannt. Immer wieder geriet der Brite in der Vergangenheit mit Drogenexzessen in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Ob Alkohol, Heroin oder Crack – der Musiker hat schon alles durch. Nun zeigt er sich aber mal von einer ganz anderen Seite: Mit dieser süßen Rettungsaktion gewann Pete das volle Interesse der Presse.

Der Sänger rettete einen wehrlosen Igel. Sein Handeln beförderte ihn laut BBC Radio 5 auch direkt ins Krankenhaus. Denn eigentlich freute sich der Radiosender den Briten als Gast begrüßen zu dürfen. In ihrer Abendsendung erklärte der Moderator dann: "Pete hat versucht einen Igel aus den Fängen seiner Hunde zu befreien." Dabei habe sich ein Stachel des Tieres in die Hand des Frontmannes gebohrt. Im Krankenhaus musste die infizierte Hand dann behandelt werden.

Pete selbst postete ein Foto von sich aus dem Hospital. Via Instagram bedankte er sich vor allem bei dem Personal: "Was für Engel. Sie verdienen eine Million Mal unseren Respekt und Dank." Sein Herz für das hilflose Tier kam auch gut bei seinen Fans an: "Toll, dass du den Igel gerettet hast" oder "Ich hoffe, der Igel ist dankbar für deine Hilfe", waren nur zwei der zahlreichen lieben Kommentare seiner Fans.

