Donald Trump (72) ist ein echter Twitterkönig! Ob ein unbedachter Vorschlag zur Rettung von Notre Dame oder der hilfreiche Tipp, die Finnen sollten ihre Wälder besser fegen, um die Brandgefahr zu minimieren: Der US-amerikanische Präsident twittert zu gerne seine Meinung. Nur Eine kam kürzlich so gar nicht in den Genuss von seiner Social-Media-Begeisterung. Für Ehefrau Melania Trump (49) hatte der ehemalige Unternehmer keine öffentlichen Glückwünsche zum Geburtstag übrig.

Der sonst so begeisterte Twitterpräsident hatte für die Geburtstagsfeier seiner Frau statt Glanz und Glamour etwas anderes im Sinn. Wie wäre es anstelle einer großen Sause mit einem romantischen Dinner? Klingt ja ganz gut, wäre da nicht diese politische Komponente. "Ich sagte zu Melania: 'Möchtest du gerne, dass der japanische Premierminister und seine Frau zu deinem Geburtstag kommen?' und sie sagte: 'Ich kann mir niemand anderes vorstellen, den ich lieber da hätte'", erzählte Donald laut People Reportern am vergangenen Freitag. Ob er da wohl die Wahrheit gesagt hat?

Nicht einmal einen süßen Tweet hatte der Präsident für seine Lady übrig, aber das Dinner mit dem japanischen Premierminister postete er nur zu gerne. Schon vergangenes Jahr äußerte sich Donald eher verhalten zum B-Day seiner Auserwählten. Auf die Frage, was er ihr schenke, soll er in einem Interview gesagt haben: "Nun, ich gehe lieber nicht darauf ein, weil ich dann vielleicht in Schwierigkeiten gerate. Vielleicht bekommt sie nicht so viel." Für die Frau des einflussreichsten Amerikaners gibt es also weder eine große Party noch viele Geschenke.

