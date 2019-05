Schon im Februar tauchten gemeinsame Bilder von Bill Kaulitz (29) und Heidi Klum (45) am Set von Germany's next Topmodel auf. Nun haben die Fans endlich Gewissheit: Der Tokio Hotel-Frontmann ist Teil der diesjährigen Staffel – und zwar als Gastjuror. Als solchem kommt dem Sänger noch eine weitere spannende Aufgabe zu: Er sucht ein Model für sein eigenes Label. Eigentlich ganz praktisch, dass die zukünftige Schwägerin eine eigene Modelshow hat und Abhilfe schaffen kann, oder? Die Klum-Kaulitz-Familie hält eben nicht nur privat, sondern auch beruflich zusammen!

"Ich bin heute da, um mir mal die Mädchen anzugucken", freut sich Bill gegenüber ProSieben. Der Musiker hat eine Modemarke namens "Magdeburg - Los Angeles" gegründet und als Gesicht seiner neuen Kampagne wünscht sich der Zwllingsbruder von Tom Kaulitz (29) eine der diesjährigen GNTM-Kandidatinnen. Welche den begehrten Job ergattert, erfahren die Zuschauer erst am Donnerstagabend.

Wie Bill, der sonst eigentlich wenig mit Mode-Castingshows am Hut hat, es plötzlich in die Sendung geschafft hat, dürfte klar sein. Immerhin ist die Jury-Chefin die Verlobte seines Twins. Außerdem kennt sich die ehemalige Muse von Karl Lagerfeld (✝85) auch selbst bestens in der Branche aus.

P. Hoffmann / WENN.com Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den About You Awards 2019

GIOVANNI/ MEGA Bill Kaulitz und Heidi Klum am GNTM-Set in Los Angeles

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Februar 2019 in Los Angeles

