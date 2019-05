Darauf haben die Fans lange gewartet! In den 90ern gehörte Beverly Hills, 90210 zu den beliebtesten Serien überhaupt, nach zehn Staffeln und fast 300 Episoden kam für die amerikanische Seifenoper allerdings das Aus. Doch vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass es einen sechsteiligen Reboot der Serie geben wird – und dieser soll noch im Sommer dieses Jahres ausgestrahlt werden. Besonders erfreulich: Viele Schauspieler des Original-Casts werden auch in den neuen Folgen wieder mit dabei sein. Am "Beverly Hills, 90210"-Set haben sie nun ihre Reunion gefeiert!

Wie Hollywood Life berichtet, standen Jason Priestley (49), Jennie Garth (47), Ian Ziering (55), Gabrielle Carteris, Brian Austin Green (45), Tori Spelling (45) und Shannen Doherty (48) vor wenigen Tagen gemeinsam vor der Kamera, um Promi-Material für den Reboot zu drehen. Auf ihrem Instagram-Account postete Gabrielle ein Bild der Darsteller, das sie während der Vorbereitungen für die Dreharbeiten zeigt. Wie die Macher der Serie bereits verraten haben, wird die neue Storyline keine bloße Fortsetzung von damals werden. Stattdessen stellen sich die Schauspieler selbst in ziemlich überspitzten Rollen dar.

Ein Darsteller von damals wird beim Reboot jedoch leider nicht mehr dabei sein. Am 4. März verstarb Luke Perry (✝52) an den Folgen eines Schlaganfalls, nur wenige Tage, bevor die Fortsetzung der beliebten Serie bekanntgegeben wurde. Der Reboot wird deshalb nun auch zu seinen Ehren ausgestrahlt.

Wiese/face to face Der "Beverly Hills, 90210"-Cast

Instagram / theshando der "Beverly Hills, 90210"-Cast

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA "Riverdale"-Star Luke Perry

