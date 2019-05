Die XXL-Jubiläumsfolge von GZSZ war ein voller Erfolg! Bereits Wochen vor der Ausstrahlung wurde die Episode in Spielfilmlänge angeteasert. Voller Spannung erwarteten die eingefleischten Daily Soap-Fans das Spektakel um ihre TV-Lieblinge, am Dienstag flimmerte es nun über die Mattscheiben. Darin gab es einen aufgelösten Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58), eine triumphierende Katrin Flemming (Ulrike Frank, 50) und eine beruhigte Sunny (Valentina Pahde, 24) zu sehen. Auch wenn der Plot nicht jedem Fan in den Kram passte – die Quoten sprachen für sich.

Die XXL-Folge war dreimal so lang wie gewohnt und dauerte somit bis in die Primetime an. Laut Quotenmeter sahen sich 2,76 Millionen Zuschauer das TV-Spektakel an und RTL konnte sich damit einen satten Marktanteil von 21,8 Prozent sichern. Die fiesen Intrigen, Dramen und großen Emotionen kamen demnach offenbar richtig gut an.

Doch nach dem Ende der Jubiläumsfolge flachte die Quote plötzlich stark ab. Als im Anschluss die neue RTL-Serie "Nachtschwestern" ausgestrahlt wurde, in der unter anderem Schauspielerin Sila Sahin (33) als Krankenpflegerin um das Überleben ihrer Patienten kämpft, erreichte der Sender gerade mal einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Die folgende Doku "GZSZ – Der Gerner Clan: Affären, Schicksale & Intrigen" lockte trotz später Stunde immerhin 1,55 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Dies entsprach einem Marktanteil von 8,2 Prozent.

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

MG RTL D Sunny (Valentina Pahde) bei GZSZ

TVNOW / Christoph Assmann Samira (Sila Sahin), Kiki (Valerie Huber) und Nora (Mimi Fielder) in "Nachtschwestern"

