Werden Kylie Jenner (21) und Travis Scott (28) bald erneut Eltern einer Tochter? Im Februar 2018 haben die Unternehmerin und der Rapper ihre kleine Stormi Webster (1) auf der Welt begrüßt. Seitdem ist ihr Nachwuchs der ganze Stolz des jungen Paares. Zu Travis' Geburtstag kündigte die Reality-Prinzessin an, noch weitere Babys mit ihrem Partner haben zu wollen – und hat diesen Wunsch nun konkretisiert: Kylie hätte gerne noch ein Mädchen!

"Lass uns rumvögeln und ein weiteres Baby bekommen", hatte die 21-Jährige unter ein Foto geschrieben, das sie zum Ehrentag ihres Liebsten veröffentlicht hatte. Als ihre gute Freundin Heather Sanders den Beitrag daraufhin mit "Jetzt gebt Stormi einen Bruder!" kommentierte, antwortete Kylie bestimmt: "Eine Schwester!" Mit dieser Aussage sorgte sie für Luftsprünge bei ihren Fans, die den Post mit fast 10.000 Likes versahen.

Für einige Follower der Kosmetik-Expertin wäre eine Tochter aber nur die zweite Wahl: Sie sind der Meinung, dass es im berühmten Keeping up with the Kardashians-Cast bereits genug weibliche Mitglieder gibt. Was sagt ihr: Würdet ihr euch eher über ein Mädchen oder einen Jungen freuen? Stimmt unten ab.

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kendalljenner Familienmitglieder der Kardashian-Jenners, April 2019

