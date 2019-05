Bill Kaulitz (29) sorgte in der aktuellen Germany's next Topmodel gleich für zwei Überraschungen: Der Sänger fungierte neben seiner Rolle als Gastjuror auch noch als Auftraggeber. Er suchte unter den verbliebenen acht Kandidaten nach dem neuen Kampagnen-Gesicht für sein Modelabel "Magdeburg-Los Angeles". Seine Kriterien: Das Model soll rebellisch und frech sein. Diese Anforderungen konnte sie erfüllen: Simone ergatterte den Job für Bills Marke.

“Ich Will Persönlichkeit und die Leidenschaft sehen und ohne Spaß an Mode kannst du den Job direkt vergessen”, kündigte Bill das Casting für seine eigene Modelinie an. Innerhalb von 15 Minuten mussten sich die Mädchen ein eigenes Outfit mit einem Piece aus der Kollektion des Tokio Hotel-Stars zusammenstellen und präsentieren. Unter dem Motto "simple but special" führte Simone selbstbewusst ihr Styling vor – für Bill eine absolute Punktlandung: "Du hast das echt sehr gut auf den Punkt getroffen."

Modelmama Heidi (45) zeigte sich beeindruckt von der flippigen Blondine und nannte sie "einen echten Casting-Überflieger". Ganz anders Konkurrentin Vanessa: Sie konnte die Entscheidung von Bill nicht nachvollziehen und wetterte: "Ich glaube, ich hätte auf diesen Job sehr gut gepasst." Findet ihr, dass Bill mit Simi die Richtige gewählt hat? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress / SIPA PRESS Bill Kaulitz 2017 in Paris

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, 2018

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

Anzeige

Findet ihr, dass Bill mit Simone die richtige Wahl getroffen hat? Ja, absolut! Nein, ich fand andere besser! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de