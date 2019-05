Wer streckt denn hier so frech den Mittel-Zeh in die Kamera? Da hat sich aber ein schönes Paar Füße in zwei zu kleine High Heels gequetscht. Resultat: Der jeweils mittlere Zeh hat sich an die frische Luft gekämpft – und die leuchten mit der Signalfarbe rot auf den Nägeln richtig auf. Aber welchem Celebrity gehören bloß diese Stinkefinger-Füße? Niemand Geringeres als Daniela Katzenberger (32) präsentiert hier ihre Treter.

Dass diese Schuhe nicht mehr so ganz passen, musste sich auch die Kult-Blondine eingestehen: "Schuhgröße 38 passt immer noch wunderbar", witzelt die Katze auf Instagram. Das schicke paar Pumps sei aber auch schon fünf Jahre alt. Dennoch sei sie sich sicher: Die haben mal gepasst! Da hat sich Daniela natürlich gefragt: "Werden Füße nach der Geburt eines Kindes größer?"

Für ihre Fans kein unbekanntes Problem: "Ich hatte Schuhgröße 39, jetzt nach drei Schwangerschaften 41", kommentierte eine Mutter im Netz. Eine andere witzelte wiederum: "Ich bin nicht allein damit. Jetzt fühle ich mich besser." Mit ihrem ehrlichen und humorvollen Post traf Dani mal wieder voll ins Schwarze bei ihren Followern.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2019

Getty Images Daniela Katzenberger im Juni 2018 in Köln

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im November 2018

