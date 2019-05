Mariah Carey (49) schwelgt in niedlichen Erinnerungen! Acht Jahre ist es bereits her, dass die Zwillinge der Musikerin das Licht der Welt erblickten, die sie gemeinsam mit ihrem mittlerweile Ex-Mann Nick Cannon (38) bekam. Am vergangenen Samstag feierten Monroe (8) und Moroccan (8) nun einen weiteren Geburtstag – ein Umstand, der ihre Mutter ziemlich rührselig werden ließ: Zu diesem Anlass postete Mariah jetzt nämlich eine putzige Throwback-Bilderreihe ihrer Kids.

Via Instagram nahm die Sängerin ihre Fans mit auf eine kleine Zeitreise: Dort veröffentlichte Mariah einige zauberhafte Schnappschüsse, die Monroe und Moroccans Entwicklung von der Geburt an bis hin zur heutigen Zeit zeigt – darunter auch ein paar zuckersüße Babyfotos sowie hübsche Urlaubs-Pics. "Acht Jahre voller Glückseligkeit", resümierte die stolze Mama in der dazugehörigen Bildunterschrift.

Für den Geburtstag ihrer Twins scheuten Mama Mariah und Papa Nick natürlich weder Kosten und Mühen – und schmissen am vergangenen Wochenende eine coole Rock 'n' Roll-Party für ihre Sprösslinge! Hättet ihr geschätzt, dass Monroe und Moroccan bereits acht Jahre alt sind? Stimmt ab!

Frazer Harrison/Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Kids Moroccan und Monroe

Instagram / mariahcarey Mariah Carrey mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe

