Endlich positives Outfit-Feedback für Victoria Swarovski (25)! In den vergangenen Folgen von Let's Dance erntete die Moderatorin der Tanzshow für ihre ausgefallenen Kleider immer wieder Häme und Spott im Netz. Ob ein knallrotes Federkleid, oder ein ausgestelltes, grünes Cut-out-Dress, die Kristall-Erbin traf mit ihren Looks nie wirklich den Nerv der Zuschauer. Doch in Folge sechs überraschte sie die Fans besonders positiv mit einer Traum-Robe!

In einem hochgeschlossenen altrosa Tülltraum betrat Victoria am Freitag die Bühne – und dabei strahlte nicht nur ihr Gesicht, auch das Outfit glitzerte vor funkelnden Steinchen! Bei der Twitter-Community kam dieser Aufzug richtig gut an. "Heute ist die Swarovski ja sogar richtig gut gekleidet", "Angenehm anders", "Oh, das Kleid von Victoria ist heute aber sehr schön", oder "Vicis Kleid, Bombe", schwärmten die begeisterten User.

Und auch der sonst so ausgefallene Jorge Gonzalez (51) trat in der aktuellen Folge etwas gediegener auf: Anstatt eines extravaganten Kopfschmucks oder einer extremen Frisur trug der Choreograf seine Haare glatt und offen. Beim Outfit allerdings setzte der 51-Jährige hingegen wieder auf den Wow-Moment, und erschien im Glitzer-Overall.

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in der dritten Show von "Let's Dance" 2019

Getty Images Jorge Gonzalez in der fünften Show von "Let's Dance"

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, "Let's Dance"-Juror

