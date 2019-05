Viele Promis, die bei Let's Dance ihr Glück versuchen, vergessen jedes Jahr aufs Neue, dass das Training für die Show manchmal schmerzhafte Opfer fordert. Muskelkater, kleinere Blessuren oder gar Knochenbrüche – die Palette an Verletzungen, die sowohl die Stars als auch die Tanz-Coaches bereits erlitten, ist groß. Kurz vor der sechsten Liveshow erwischte es jetzt erneut einen Profi-Tänzer: Christian Polanc (40) zeigt im Netz seine kleine, aber feine Verletzung!

Das sieht ziemlich schmerzhaft aus: In einer Instagram-Story präsentierte der Trainer von Nazan Eckes (42) seinen gestählten Rücken – darauf ist deutlich ein mächtiger Kratzer zu erkennen. "'Let's Dance' ist kein Ponyhof. Was es damit auf sich hat, sag ich euch morgen", schrieb der 40-Jährige am Donnerstag zu dem Schnappschuss aus dem Badezimmer. Die Fans können also gespannt sein, was es mit dieser Verletzung auf sich hat...

Dabei ist Christian längst nicht der einzige, der in der aktuellen Staffel "Federn lassen" musste. Auch Evelyn Burdecki hatte bereits mit so einigen Wehwehchen zu kämpfen. Das erzählte die Dschungelkönigin nach der dritten Liveshow im Promiflash-Interview: "Ich habe überall blaue Flecken, Hämatome und ich habe den größten Muskelkater meines Lebens."

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes nach der 5. "Let's Dance"-Show

Getty Images Christian Polanc, Profitänzer

Getty Images Evelyn Burdecki mit ihrem "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny Vinokurov

