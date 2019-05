Es ist ein riesiger Schock für alle Star Wars-Anhänger und auch für den Rest der Welt: Am Donnerstagabend machte die traurige Nachricht die Runde, dass der Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Das gab seine Familie mit einem herzzerreißenden Posting auf Twitter bekannt. Schnell wurde der Kurznachrichten-Dienst von zahlreichen Beileids- und Trauer-Bekundungen von Fans der Saga geflutet. Auch seine Co-Darsteller in der Sternenkrieg-Reihe nahmen nun mit rührenden Worten Abschied vom Kult-Schauspieler!

"Er war einer der nettesten Riesen – ein großer Mann mit einem noch größeren Herzen, der es immer wieder geschafft hat, mich zum Lächeln zu bringen und ein loyaler Freund, den ich sehr geliebt habe", ließ Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill (67) auf Twitter verlauten. Auch Han Solo alias Harrison Ford (76) meldete sich mit einem langen Statement zu Wort: "Peter Mayhew war ein freundlicher und sanfter Mann mit großartiger Seelengröße und edlem Charakter. [...] Ich und Millionen Andere werden Peter und das, was er uns gegeben hat, nie vergessen. Meine Gedanken sind bei seiner lieben Frau Angie und seinen Kindern."

Drehbuchautor George Lucas (74) verabschiedete sich ebenfalls – mit einem ganz besonderen Vergleich: "Peter war ein wunderbarer Mann. Er war der Mensch, der am ehesten einen Wookie darstellen konnte: Ein großes Herz, eine sanfte Art – und ich habe gelernt, ihn immer gewinnen zu lassen." Und sein Double, Joonas Suotamo (32), der auch 2015 als Chewbacca in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" auftrat, veröffentlichte ein langes, emotionales Posting: "Ich bin am Boden zerstört zu hören, dass ein lieber Freund und Mentor gestorben ist, der großartige Peter Mayhew."

Getty Images Harrison Ford bei einem "Star Wars"-Fan-Event in Sydney 2015

Getty Images George Lucas, Regisseur

Getty Images Joonas Suotamo und Chewbacca beim Cannes Film Festival 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de