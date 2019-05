Die Royal-Fans sind im Baby-Fieber – das erste gemeinsame Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) könnte jeden Moment zur Welt kommen! Aktuell scheint zumindest beim werdenden Vater noch kein Stress aufgekommen zu sein: Harry zeigte sich in den vergangenen Tagen auf einigen Events. Aufgrund verschiedener Indizienbeweise spekulieren die Fans jedoch, der Mini-Royal hätte bereits das Licht der Welt erblickt – seine Eltern hielten ihr Glück jedoch vorerst geheim. Was ist dran an dem Gerücht, dass Meghan ihr Kind schon in den Armen hält – und was sagt der Palast dazu?

Harrys anstehende Reise

Termine wie etwa den Besuch eines Marathons am vergangenen Sonntag in London nimmt Harry aktuell wahr, ohne sich vorher anzukündigen. So bleibt er flexibel und kann im Falle der Geburt spontan zu seiner Frau und dem Baby. Nun gab das Königshaus jedoch bekannt, dass der 34-Jährige am 8. und 9. Mai eine Veranstaltung in Amsterdam besuchen und anschließend nach Den Haag weiterreisen werde, um den Invictus-Games-Countdown einzuleiten. Kann er etwa deshalb getrost zusagen, weil das Baby schon da ist? Gegenüber Metro verneinte der Palast direkt: "Die Herzogin hat ihr Kind noch nicht bekommen und wir werden nicht darauf eingehen, was mit seinem Termin in den Niederlanden passieren könnte."

Insta-Post vor Mitternacht

Am Dienstagabend schreckten viele Instagram-Follower des Herzogspaares auf: Wenige Minuten vor Mitternacht teilten die beiden einen Beitrag – und viele vermuteten sofort, dass es sich um Breaking-Baby-News handele. Es stellte sich schnell heraus: Mit dem Posting wollten Harry und Meghan jedoch auf ihre Projekte zum Thema psychische Gesundheit aufmerksam machen. Es bleibt jedoch die Frage, ob Meghan zu so später Stunde postete, weil sie wegen ihres Babys ohnehin wach war.

Besuch von William und Kate

Verdächtig fanden einige Fans es auch, dass Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) die werdenden Eltern am Ostersonntag in deren Heim Frogmore Cottage besuchten, wo Meghans Mutter Doria Ragland bereits eingetroffen ist. Wollten sie etwa ihre Nichte oder ihren Neffen kennenlernen? Insidern zufolge soll das Treffen von Kate initiiert worden sein, um den angeblichen Streit zwischen ihrem Mann und dessen Bruder zu schlichten – von Baby-Besuch sei keine Rede, berichtet Daily Mail.

Angeblicher Namens-Leak im Netz

In akribischer Detektivarbeit haben Royal-Fans herausgefunden: Wenn man beispielsweise "Prinz Alexander" oder "Prinz Arthur" ans Ende der URL im Browser eingibt, landet der Besucher wieder auf der königlichen Homepage – bei der Variante "Prinzessin Victoria" dagegen tauche lediglich der Hinweis "Seite nicht gefunden" auf. Für viele ist dies ein Zeichen, dass Baby Sussex ein Junge wird – doch auch dieses Gerücht hat der Palast bereits dementiert. "Eine große Anzahl von Suchbegriffsumleitungen wurde vor einiger Zeit auf royal.uk eingerichtet. Das soll der Benutzerfreundlichkeit dienen", bezog ein Sprecher gegenüber Yahoo Stellung.

