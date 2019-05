Jochen Schropp (40) schwebt aktuell auf Wolke sieben! Im Juni 2018 outete sich der beliebte Moderator als homosexuell. Für diesen Schritt hatte er von Kollegen und Fans viel Zuspruch bekommen. Vor einigen Wochen gestand der Sat.1-Frühstücksfernsehen-Liebling dann, dass er schon lange einen festen Freund hat. Im Promiflash-Interview sprach Jochen jetzt offen über seine Liebe und verriet einige Details zu seinem Schatz!

Bei der Bunte New Faces Award Film-Verleihung traf Promiflash den 40-Jährigen am Rande des roten Teppichs und hakte genauer nach, wie es aktuell in seinem neuen Liebesleben aussieht. "Wir sind jetzt auch schon seit einem Jahr zusammen, es läuft sehr, sehr gut", gab Jochen glücklich zu. Nach einiger Zeit – in der nicht mehr ganz so frischen Beziehung – freue sich das TV-Gesicht aber immer noch über Kleinigkeiten, wie ein frisch bezogenes Bett.

Sein Lebensgefährte sei aber nicht in der Medienbranche tätig, verriet Jochen im Gespräch weiter. "Den kennt man auch nicht und das ist auch ganz gut so", betonte der gebürtige Gießener. Einen Red-Carpet-Auftritt schließe er mit ihm zwar nicht aus, genieße zurzeit aber noch in vollen Zügen das Privatleben mit seinem Partner.

Cinamon Red/WENN.com Jochen Schropp, Schauspieler

P.Hoffmann/WENN.com Jochen Schropp, Moderator

AEDT/WENN.com Jochen Schropp, Moderator

