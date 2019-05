Rückendeckung für Herzogin Meghan (37)! Die ehemalige Schauspielerin muss sich seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) immer wieder fiesen Kommentaren aussetzen. Zuletzt hatte die Entscheidung der werdenden Mutter, ihr Babyglück – anders als Herzogin Kate – erst mal im Privaten mit ihrem Mann zu genießen, für Schlagzeilen gesorgt. Während einige Royal-Fans deswegen auf die Barrikaden gingen, ist eine davon mehr als begeistert: Oprah Winfrey ist stolz auf Meghan!

"In der Lage zu sein, aufzustehen und zu sagen, das ist, was ich wirklich für mein Baby und meine Familie will und ich werde es jetzt anders machen, als es seit tausend Jahren gemacht wird? Ich bin einfach so stolz auf sie", schwärmte die TV-Legende gegenüber Entertainment Tonight. Die 65-Jährige bewundere Meghans "Kühnheit und Bereitschaft", für das einzustehen, was für sie und Harry am besten funktioniere – und das auch in Bezug auf die Erziehung ihres ersten Kindes. Für Oprah (65) sei es eine "großartige Sache", dass sich der Ex-Suits-Star und der Prinz dazu entschieden hätten, die Geburt des Mini-Royals privat zu halten und ihr Baby nicht direkt den Fotografen zu präsentieren.

Oprah vermute, dass dies eine Entscheidung gewesen sei, die Harry und Meghan gemeinsam getroffen haben. Die Moderatorin lobte allerdings nicht nur den Einsatz der Bald-Mama für ihren ungeborenen Spross: Sie stellte auch klar, dass Meghans Verhalten anderen Müttern den Druck nehme, direkt nach der Entbindung wieder perfekt sein zu müssen.

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Herzogin Meghan im März 2019

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey im Februar 2019

Anzeige

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de