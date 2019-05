Kann Evelyn Burdecki (30) ihren Let's Dance-Erfolg der vergangenen Woche etwa nicht wiederholen? Für den Tango, den sie am Freitag mit Evgeny Vinokurov aufs Parkett gelegt hatte, erhielt die amtierende Dschungelkönigin ihren persönlichen Highscore von 26 Jury-Punkten. Endlich ist der Knoten geplatzt, freute sich die Blondine – doch nun steht ihre nächste Performance auf wackligen Beinen, denn ihr fehlt ein Trainingstag!

In ihrer Instagram-Story schilderte die 30-Jährige: Am Sonntag war sie in den Niederlanden unterwegs gewesen, hatte eine Panne und musste den Abschleppdienst rufen. Bis Hilfe vor Ort war, dauerte es eine Weile und Evelyn musste ihre Tanzprobe schließlich absagen. "Dann hatten wir insgesamt nur Montag, Dienstag und Mittwoch zum Trainieren. Ich versuche natürlich mein Bestes, ich komm' wirklich an meine Grenzen", gab die Show-Kandidatin zu. Dazu kommen Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht und ihre Angst vor der Live-Sendung am Freitag – sie wisse nicht, was passieren wird.

Das Training sei diese Woche besonders heftig gewesen. "Dieser Tanz bringt uns echt an unsere Grenzen. Wir lachen jetzt, aber gestern haben wir geheult, beide. Der Tanz ist wirklich schwer, wir haben gedacht, der ist eigentlich leicht", erklärte Evelyn. Der Tanz, den Team EvEv aktuell vorbereitet, bekommen die Zuschauer morgen Abend zu sehen: eine Salsa zu "Amores Como El Nuestro" von Jerry Rivera.

