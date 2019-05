Barbara Palvin (25) hat einen echten Vorzeigefreund! Ihr Liebster Dylan Sprouse (26) weicht ihr nicht von der Seite und beweist ihr seine Liebe mit kleinen Aufmerksamkeiten immer wieder aufs Neue. Man erinnere sich nur an die letzte Victoria’s Secret-Modenschau: Danach eilte der Schauspieler im schicken Anzug samt Junk-Food-Lieferung auf den pinken Teppich, um Barbara mit Burger und Pommes zu versorgen. Und nun glänzte er erneut mit seinen Boyfriend-Qualitäten.

Wie unterstützend er als Partner ist, bewies Dylan bei einem aktuellen Pressetermin in Los Angeles. Seine bessere Hälfte führte dort den neuen “Incredible Bra” von Victoria’s Secret als VS-Engel vor und zog nicht nur die Blicke der Gäste und Fotografen auf sich. Sie verdrehte vor allem ihrem Schatz den Kopf, der es sich natürlich nicht nehmen ließ, seine Freundin bei diesem beruflichen Termin zu begleiten. Später posierten die Turteltäubchen sogar gemeinsam für einige Fotos und ließen alle Anwesenden wissen, dass sie nach wie vor auf Wolke sieben schweben.

Später wandte sich Dylan auch an seine Instagram-Fans und ließ sie an seinem Liebesglück mit einem bezaubernden Paar-Selfie teilhaben. Darauf schauen er und das Topmodel verträumt in die Kamera. Dieser Post will was heißen, dann es ist das einzige richtige Foto auf seinem Profil!

Derrick Salters/WENN.com Dylan Sprouse bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Babara Palvin

Astrid Stawiarz/Getty Images for Victoria's Secret Model Barbara Palvin und Schauspieler Dylan Sprouse

