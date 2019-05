Modische Fehltritte gibt es bei Herzogin Kate (37) eigentlich selten! Die Frau von Prinz William (36) zeigt sich stets stilsicher und wuchs über die Jahre zur absoluten Fashion-Ikone heran. Mit einer guten Portion Eleganz und einer modernen Note hat sie ihren ganz persönlichen Style kreiert, der oft von Royals und Fans kopiert wird. Nur eine Person scheint damit nicht immer übereinzustimmen – nämlich die Queen (93).

Wenn es nach der Königin geht, sollte sich die dreifache Mutter an einige strikte Moderegeln halten. “Kate Middleton muss Röcke in einer gewissen Länge tragen”, erzählte Adelsexpertin Ashley Pearson in einer Doku des Senders Quest Red. Ob sich die Herzogin daran hält, hat die Monarchin dabei ganz genau im Blick. “Die Queen lässt ihr angeblich regelmäßig Nachrichten zukommen, wenn sie einen Saum oder ein gewisses Outfit an Kate nicht mag oder auch bestimmte farbige Strumpfhosen”, erklärte die Royal-Kennerin weiter.

Dass ausgerechnet das Oberhaupt des Königshauses hin und wieder mal etwas an Kates modischen Entscheidungen auszusetzen hat, hat auch einen guten Grund. “Kate hat eine ganz andere Anzahl an Regeln und Einschränkungen, weil sie Königin sein wird”, so die Expertin. Gatte William ist bekanntlich auf Platz zwei der britischen Thronfolge.

Getty Images Zara & Mike Tindall, Queen Elizabeth II., Herzogin Kate und Prinz William (21. April 2019, Windsor)

Getty Images Herzogin Kate im März 2019

Getty Images Herzogin Kate im März 2019 in Epping

