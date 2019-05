Sie hat wieder einen radikalen Schnitt gewagt: Charlize Theron (43) zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Hollywood. Für ihre Rollen musste sich die Beauty optisch schon so manches Mal komplett verändern – doch ob kurzes oder langes, blondes oder braunes Haar, der Leinwand-Star kann einfach alles tragen. Jetzt überraschte die gebürtige Südafrikanerin wieder mit einem neuen Look: Charlize rockt eine stylishe Kurzhaar-Frisur!

Ihre neue Frise präsentierte die 43-Jährige erstmalig am vergangenen Freitag in Los Angeles. Paparazzi-Aufnahmen, die DailyMail vorliegen, zeigen die zweifache Mutter bei einem entspannten Spaziergang. Ihren neuen Haarschnitt versteckte Charlize jedoch unter einem braunen Hut. Ob sich die Hollywood-Beauty für eine neue Filmrolle von ihrer Mähne getrennt hat, ist nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Kino-Berühmtheit so stark verändert. Einen ihrer krassesten Look-Wandel vollzog die Oscar-Preisträgerin nämlich für den Film "Mad Max: Fury Road". 2012 ließ sich Charlize für diesen Streifen die Haare raspelkurz schneiden und war danach kaum wiederzuerkennen.

Getty Images Charlize Theron im Januar 2019 bei den Golden Globes

Getty Images Charlize Theron, Hollywood-Star

Getty Images Charlize Theron im Februar 2013

