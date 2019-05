Baby Sussex darf sich über gleich mehrere bekannte Mit-Geburtstagskinder freuen! Am Montagmittag verkündete Prinz Harry (34) stolz: Seine Frau Herzogin Meghan (37) hat am frühen Morgen einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Der kleine Mann wurde am 6. Mai 2019 um 5:26 Uhr geboren. Diesen besonderen Tag hat der Royal-Nachwuchs jedoch nicht für sich allein: Mit diesen Promis teilt Harrys und Meghans Sohn seinen Ehrentag!

Der wohl berühmteste B-Day-Kumpel von Baby Sussex ist kein Geringerer als Schauspieler George Clooney (58). Er feiert heute ebenfalls seinen Geburtstag. Doch damit nicht genug: Gerüchten zufolge soll der "Ocean's Eleven"-Darsteller sogar der Taufpate des Mini-Prinzen werden. George ist allerdings nicht der einzige Promi, der wie Harrys Sohnemann am 6. Mai zu Welt kam: Auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair gehört zu den glücklichen Jubilaren – er erblickte am 6. Mai 1953 das Licht der Welt.

Neben den bekannten Gesichtern aus Film und Fernsehen teilt Meghans Spross seinen Ehrentag auch mit dem Begründer der Psychoanalyse: Sigmund Freud (✝83) wurde ebenfalls am heutigen Tag geboren. Der Österreicher war dem jüngsten Royal allerdings mehr als ein Jahrhundert voraus: Er kam bereits am 6. Mai 1856 zur Welt.

