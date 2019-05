So gut steht Idris Elba (46) die Ehe! Im vergangenen Jahr machte der Schauspieler seiner Partnerin Sabrina Dhowre (29) einen Heiratsantrag – eine komplett spontane Entscheidung, wie er später verraten hat. Vor wenigen Wochen traten die Turteltauben schließlich im marokkanischen Marrakesch vor den Traualtar. Die Feierlichkeiten sollen sich auf stolze drei Tage ausgedehnt haben. Am Sonntag zeigten sich Idris und Sabrina zum ersten Mal als Ehepaar auf einem Red Carpet und wirkten dabei überglücklich!

Der Auftritt wies sogar eine süße Parallele zu ihrer Heirat auf: Die beiden besuchten eine New Yorker Fashion-Show von Ozwald Boateng – des Designers, der auch Idris' maßgeschneiderten Hochzeitsanzug entworfen hatte. Zu diesem Anlass trugen der amtierende Sexiest Man Alive und seine Frau superelegante Outfits in dunkel gehaltenen Farben. Der wohl auffälligste Hingucker an dem Paar: das berühmte Strahlen von frisch Verheirateten, das sich in ihren Gesichtern abzeichnete!

Bei ihrer dreitägigen Hochzeit konnten Idris' gute Freunde, Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), übrigens nicht anwesend sein – schließlich erwartet die ehemalige Suits-Darstellerin derzeit ihr erstes Kind. Dennoch ließ das royale Paar Idris und Sabrina ein exklusives Hochzeitsgeschenk zukommen: ein Bild der Connor Brothers im Wert von 8.113 Euro.

Getty Images Sabrina Dhowre und Idris Elba

Getty Images Sabrina und Idris Elba auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, März 2019

