So bodenständig wie Prinz Harry (34) hat noch kein Royal die Geburt seines Nachwuchses verkündet! Am Montagmorgen brachte seine Frau Meghan (37) den ersten gemeinsamen Sohn zur Welt – in Anwesenheit ihres Gatten. Wenige Stunden später trat der Brit-Royal dann vor die Presse, um überglücklich die freudige Baby-News mitzuteilen. Dabei plauderte der frischgebackene Papa aus, wie viel er bis dahin um die Ohren hatte – was seine gute Laune aber keinesfalls schmälerte.

Harry begrüßte die Journalisten, die zu seiner hastig anberaumten Pressekonferenz auf Schloss Windsor erschienen waren, strahlend und winkend. Die Hände in den Hosentaschen, schien der Rotschopf recht dankbar zu sein für die Anweisungen der Presseleute, wo er sich hinstellen solle. Dabei soll der 34-Jährige laut ITV News wie jeder andere stolze Vater gewirkt haben, der es kaum erwarten könne, seinen Freunden von seinem Kind zu erzählen. Nachdem er sein Statement abgegeben hatte, unterhielt sich der Rotschopf noch ein bisschen mit seinen Presse-Gästen. "Ich habe vielleicht zwei Stunden geschlafen", sagte Harry, der auch nach den kurzen Dreharbeiten noch ganz aufgeregt und selig gewirkt habe.

Die erste Nacht mit seinem Nachwuchs soll dagegen viel entspannter gewesen sein. Die frischgebackenen Eltern wollen die ersten Stunden mit ihrem Baby in Ruhe genießen, bevor sie den Mini-Royal der Welt präsentieren. Voraussichtlich am Mittwoch werden Meghan, Harry und ihr Kind dann ihren ersten Auftritt zu dritt absolvieren.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry nach der Geburt seines Sohnes Anfang Mai 2019

Getty Images Prinz Harry auf Schloss Windsor

