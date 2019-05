Patrick Heinrich (34) spielt wieder mal einen ordentlichen Rüpel! Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler sein GZSZ-Comeback feiert. Seine Rolle des Bösewichts Erik ist nach seiner Schießerei auf Mallorca aus dem Knast entlassen worden und kehrt in den Kolle-Kiez zurück – für seine Ex-Freundin Shirin (Gamze Senol) ein wahrer Albtraum! Zusätzlich wird der Serienstar heute Abend in einem weiteren TV-Format Angst und Schrecken verbreiten: Patrick hat eine Gastrolle in Nachtschwestern ergattert, wo er ebenfalls eine ziemlich aggressive Figur verkörpert!

“Ich spiel den Marcel, den äußerst unangenehmen Marcel, der viele Probleme hat mit Autoritäten, speziell mit weiblichen Autoritäten", verrät der 34-Jährige nun vorab im RTL-Interview. In einem anschließenden Teaser bekommen die Zuschauer dann auch ziemlich heftige Szenen zu sehen: Patricks Rolle Marcel geht verbal und sogar körperlich auf eine der Schwestern los! Auch seine einstige GZSZ-Kollegin Sila Sahin (33) schreit er in einer der Aufnahmen an.

Auch wenn Patrick selbst überhaupt nicht der Typ sei, der schnell aus der Haut fährt, falle es ihm nicht besonders schwer, einen bösen Kerl zu spielen: "Ich glaube, privat kann man sagen, dass ich da sehr weit weg von bin, sehr weich bin, deswegen macht mir das tierisch Spaß, vor der Kamera so ein richtiges Drecksschwein geben zu können", erklärt der Bartträger.

TVNOW / Rolf Baumgartner Erik (Patrick Heinrich) und Shirin (Gamze Senol) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Christoph Assmann Samira (Sila Sahin), Kiki (Valerie Huber) und Nora (Mimi Fielder) in "Nachtschwestern"

MG RTL D / Sebastian Geyer Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

