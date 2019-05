Hat Selena Gomez (26) ihr Herz an einen neuen Mann verloren? Im vergangenen Jahr musste die Sängerin eine schwere Krise überwinden: Nach einer erneuten Reunion mit ihrem On-Off-Lover Justin Bieber (25) zerbrach ihre Liebe endgültig. Der Musiker fand sein Glück kurz darauf bei seiner jetzigen Ehefrau Hailey (22). Nachdem sich Sel nach einem Zusammenbruch erst einmal auf sich konzentrieren wollte, war sie jetzt in Kuschellaune: Sie schmuste mit einem Unbekannten!

Am vergangenen Sonntag erwischten Paparazzi die 26-Jährige bei einem Ausflug im Disneyland in Anaheim, Kalifornien. Während Sel die Zeit auch mit Freunden bei wilden Fahrten in der Achterbahn genoss, sorgte ein Moment für besonderes Aufsehen: Während einer Fahrt auf der “Toy Story”-Bahn saß die Schauspielerin eng neben einem dunkelhaarigen Mann – und legte sogar vertraut ihren Kopf auf seine Schulter! Um wen es sich bei dem Mystery-Man handelt, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Erst vor Kurzem hatte die “Wolves”-Interpretin nach einem selbst auferlegten Sex-Verbot in dem Podcast Dream It Real durchblitzen lassen, dass sie sich nach der Nähe eines Partners sehnt. Sie möge es jedoch nicht, wenn Menschen sie nach ihrem Aussehen beurteilen würden: “Ich fühle mich zwar geschmeichelt, wenn Männer so etwas sagen wie: ‘Du bist hübsch.’ Wirklich. Aber ich würde es so sehr lieben, wenn jemand mich für meine Persönlichkeit lieben würde. Das ist alles, was mir wichtig ist.”

