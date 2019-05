Wem wird Baby Sussex wohl ähnlich sehen? Diese Frage dürften sich Royal-Fans in den letzten Tagen besonders oft gestellt haben. Immerhin gaben Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) am vergangenen Montag die Geburt ihres royalen Sprosses bekannt. Zwei Tage nach der frohen Botschaft präsentierte sich die Kleinfamilie am Mittwoch nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Die Fans sind sich nach diesem Auftritt einig, dass Baby Sussex ganz nach Mama Meghan komme!

Der erste offizielle Auftritt von Harry, Meghan und Baby Sussex sorgte im Netz für ordentlich Gesprächsstoff. Dabei nahmen die Royal-Fans nicht nur den After-Baby-Bauch und das Outfit der Neu-Mama genauestens unter die Lupe: Auch das Gesicht des royalen Nachwuchses wurde gründlich begutachtet. "Genau wie die Mama!", glaubte ein User auf Twitter eine Antwort auf die Ähnlichkeitsfrage gefunden zu haben und erntete für seine Beobachtung reichlich Zustimmung.

Die royalen Eltern von Baby Sussex möchten mit ihrer Einschätzung offenbar noch ein Weilchen warten: "Sein Aussehen verändert sich jeden Tag", offenbarte Harry beim ersten Auftritt gegenüber der Presse und erklärte, dass ein Vergleich daher zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich sei.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Getty Images Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Wem sieht Baby Sussex eurer Meinung nach ähnlicher? Herzogin Meghan Prinz Harry Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de