Da hört der Spaß für ihn auf! Pascal Hens (39) begeistert die TV-Zuschauer zurzeit mit seinen Auftritten bei Let's Dance – ein wichtiger Faktor für den momentanen Erfolg des Handball Weltmeisters von 2007 ist natürlich auch seine Tanz-Partnerin Ekaterina Leonova (32). Die beiden scheinen sich gut zu verstehen, sogar den Geburtstag der Russin feierten sie zusammen. Doch ist da vielleicht sogar mehr zwischen den beiden? In einer Presserunde hat der 39-Jährige nun ein für alle Mal mit den Gerüchten aufgeräumt!

"Das ist nun mal leider so, dass sich einige da immer direkt etwas zusammenreimen müssen", klagte der ehemalige Handballer gegenüber den anwesenden Medienvertretern, unter denen auch Promiflash vertreten war. Diese Gerüchte gebe es schließlich jedes Jahr. "Komischerweise immer mit Ekat. Und das ist irgendwie unfair", nahm der Ex-Sportler seine Tanz-Partnerin in Schutz. Bei ihm zu Hause sei die Sache jedoch kein Thema – seine Liebste sei sogar oft beim Training dabei. Als sich Pascal einmal in die Lage seiner Frau versetzte, musste er sogar lachen: "Wenn meine Frau bei so etwas mitmachen und mit einem sexy Tänzer tanzen würde, würde ich auch öfter mal vorbeischauen."

Sollte es für Pascals aber gut laufen, wird seine Frau wohl noch des Öfteren beim Training vorbeischauen müssen: Schon längst gelten der frühere Nationalspieler und Ekaterina als die großen Favoriten der Show – in den vergangenen beiden Sendungen bekam das Tanz-Paar von der Jury gleich zweimal in Folge die Höchstwertung von 30 Punkten.

ActionPress Pascal Hens beim Training für "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova "Let's Dance"-Coach Ekaterina Leonova, Februar 2019

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Contemporary

