Bei so viel Aufregung kann schon mal was durcheinander kommen! So wird die frohe News über die Geburt von Archie Harrison nun von einem königlichen Fettnäpfchen begleitet, das auf witzige Weise die Anteilnahme der Familie zeigt: Auf der Homepage der Royals wurde Archie als erstes Kind "des Herzogs und der Herzogin von Cambridge" begrüßt. Das hieße jedoch: Nicht Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) sind stolze Eltern geworden, sondern Harrys Bruder Prinz William (36) und seine Frau Herzogin Kate (37)!

Natürlich blieb der Fehler nicht unbemerkt und verbreitet sich rasch als Screenshot in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter beruhigt ein Fan: "Alles gut, wir wissen, was gemeint war. So was Blödes passiert halt, wir sind alle keine Roboter, sondern Menschen." Ein anderer freut sich: "Jemand sollte Kate sagen, dass sie gerade ohne ihr Einverständnis ein Kind bekommen hat." Und ein Dritter bringt es auf den Punkt: Fehler passierten auch den Besten, gerade wenn man übermüdet sei.

Auch Kritik bleibt naturgemäß nicht aus. "Das ist ein ziemlich übler Fehler. Sie hatten genau einen Job...", beschwert sich ein Fan – und tatsächlich gab es schon im Vorfeld eine weit schlimmere Panne, wahrscheinlich technischer Natur: Der Palast meldete noch am Mittag des 6. Mai, dass Meghan in den Wehen liegt. Tatsächlich war Archie Harrison da aber schon längst auf der Welt. Ein echter Sussex, kein Cambridge!

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei einem Event in London im Mai 2019

Anzeige

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day in London, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de