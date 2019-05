Hurra, Baby Sussex ist endlich da! Am siebten Mai brachte Herzogin Meghan (37) in den frühen Morgenstunden einen gesunden Jungen zur Welt. 3.300 Gramm wog der kleine Kerl. Aus dem Namen von Nummer sieben in der Rangfolge der britischen Königsfamilie wird noch ein großes Geheimnis gemacht, doch der Geburtsort ist inzwischen bekannt: Baby Sussex soll im Portland Hospital in London geboren worden sein – und befindet sich damit in prominenter Gesellschaft!

Eigentlich war die Geburt in vertrauter Umgebung auf Frogmore Cottage geplant. Doch wie die Daily Mail berichtet, soll Herzogin Meghan ihren Sohn dann doch in einem Londoner Krankenhaus bekommen haben. Spekuliert wird über das Portland Hospital im Herzen der englischen Hauptstadt. Hier sind bereits einige Sprösslinge reicher und berühmter Familien zur Welt gekommen: Prinz Harrys (34) Cousinen Beatrice (30) und Eugenie (29) wurden in dieser Klinik geboren. Auch Victoria Beckham (45), ihre Ex-Spice-Girls-Kolleginnen Geri Horner (46) und Emma Bunton (43) haben hier entbunden und auch die Kinder von Schauspieler Benedict Cumberbatch (42) und Star-Koch Jamie Oliver (43) erblickten im Portland Hospital das Licht der Welt.

Ganz im Gegensatz zu den Kindern von Harrys Bruder, Prinz William: Herzogin Kate bekam ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis im St. Mary's Hospital im Londoner Nobelstadtteil Paddington.

