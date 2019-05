Diane Kruger (42) ist ein kleiner Adrenalin-Junkie! Die Schauspielerin und ihr Partner Norman Reedus (50) haben eine gemeinsame Leidenschaft: Motorräder. Aufgrund ihrer Schwangerschaft verzichtete die Beauty aber eine Weile auf flotte Spritztouren. Jetzt setzte sich die "Aus dem Nichts"-Darstellerin aber endlich wieder gemeinsam mit dem Vater ihres Babys auf eine Maschine – und genoss diesen Moment so sehr, dass sie ihn sogar mit ihrer Fan-Gemeinde teilte.

Pärchen-Bilder haben auf Diane und Normans Social-Media-Accounts absoluten Seltenheitswert! Doch diesen Motorrad-Ausflug wollte die Schönheit einfach festhalten. Auf Instagram zeigte sie den Schnappschuss, auf dem beide vorbildlich ihre Helme tragen und die Landschaft im Hintergrund vorbeizurasen scheint. Das ehemalige Model trägt bei dem Ausflug kein Make-up und blickt zufrieden in die Kamera. Kein Wunder – die letzte Fahrt sei schon lange her, wie sie in ihrer Bildunterschrift eröffnete: "Das erste Mal nach anderthalb Jahren."

Schon nach wenigen Stunden haben über 32.000 Fans auf den Like-Button gedrückt. Einige User zeigten sich jedoch beunruhigt darüber, dass die beiden während der Fahrt Selfies machten sowie über Dianes fragwürdige Klamottenwahl. "Ein Tanktop ist nicht gerade das, was ich eine sichere Motorradkleidung nennen würde. Das tut weh, wenn man die Haut vom Asphalt kratzen muss", kritisiert beispielsweise ein Follower.

Splash News Diane Kruger im April 2019 beim Tribeca Film Festival

Anzeige

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus bei den Filmkritik-Awards

Anzeige

Getty Images Diane Kruger im April 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de