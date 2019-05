In Runde sieben überraschte Let's Dance mit Teams und tanzenden Juroren! Motsi Mabuse (38) und Joachim Llambi (54) wurde jeweils eine Gruppe von Kandidaten zugeteilt, mit denen sie in der Show eine Performance abliefern mussten. Evelyn Burdecki (30) wurde dabei in Team Llambi untergebracht – und bekam von ihm in dieser Woche mehr Punkte als von Matsi Mabuse und Jorge Gonzalez (51). War das alles nur Zufall oder erntete die Dschungelcamp-Gewinnern etwa Sympathiepunkte nach dem gemeinsamen Auftritt?

Auf die Frage, ob Evelyn glaube, dass sie als Llambis Schützling eine bessere Bewertung bekommen habe, schien auch die Blondine im Promiflash-Interview keine eindeutige Antwort zu haben, schwärmte allerdings in höchsten Tönen über ihre Zusammenarbeit mit dem Juroren: "Wir haben den Herrn Llambi am Samstag persönlich kennengelernt und er ist ein supercooler und lockerer Typ." Trotz strenger Kritik in der Vergangenheit respektiere sie die Meinung und die professionelle Arbeit des 54-Jährigen. "Das ist ja auch sein Job, er muss das bewerten, was er sieht. Ich finde ihn schon gerecht", betonte Evelyn.

Auch von den gemeinsamen Trainingsstunden zeigte sich die 30-Jährige restlos begeistert: "Er ist auf uns eingegangen, auch mal streng, aber so nett streng, dass wir das auch alles gecheckt haben und richtig Spaß hatten", verriet das TV-Gesicht im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Team-Tanz bei "Let's Dance"

ActionPress Evelyn Burdecki und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi im Mai 2018 bei "Let's Dance"

