Sophia Thomallas (29) Body ist von oben bis unten durchtrainiert! Da könnte natürlich schnell der Gedanke aufkommen, das Model würde täglich für ihren Traumkörper trainieren und einem strengen Ernährungsplan folgen, aber: Pustekuchen! Die Tochter von Simone Thomalla (54) habe nicht immer Lust auf Sport, wie sie Promiflash in einem Interview verriet. Verdankt sie ihre tolle Figur also nur einer guten Veranlagung?

Vor Kurzem erzählte sie der Gala: "Ich habe ein paar gute Gene vererbt bekommen. Was ich schnell zugenommen habe, nehme ich auch schnell wieder ab." Ähnliche Töne bereits beim Made For More Award im vergangenen Februar – dort offenbarte sie gegenüber Promilfash, dass sie manchmal über Monate keinen Sport machen würde: "Bei mir gilt die Faustregel 'Alles darf, nichts muss'." Ihr Training stehe eben nicht an oberster Stelle, wie sie weiter erzählte: "Mir sind dann auch andere Sachen wichtiger, als dass ich jeden Tag ins Fitnessstudio renne."

Ihre Zeit wendet sie momentan wahrscheinlich viel lieber für ihren Freund Loris Karius (25) als für Work-outs auf. Für den Profi-Torhüter von Beşiktaş Istanbul verbringe die Blondine ihre Freizeit gerne in der Türkei. Auch kurbelten die beiden in Sachen Verlobung schon ordentlich die Gerüchteküche an. Ob für Sophia aber wirklich schon bald die Hochzeitsglocken läuten sollen, behielt sie bisher für sich.

Getty Images Sophia Thomalla beim Made For More Award 2019

Bieber, Tamara / Actionpress Sophia Thomalla bei der IQOS-Store-Eröffnung in Berlin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

