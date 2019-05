Baby-Update aus dem Hause Kardashian-West! Erst einen Tag ist es her, dass die Reality-Beauty Kim Kardashian (38) und ihr Mann Kanye West (41) die Geburt ihres vierten Kindes verkündet haben: Am Freitag brachte die Leihmutter des Paares einen kleinen Jungen zur Welt. Und mit genau diesen wenigen Informationen mussten sich Fans der Familie erst mal begnügen. Bis jetzt: In einem Posting offenbarte Kim nun nämlich erste Details zu ihrem jüngsten Nachwuchs!

Auf Instagram veröffentlichte die stolze Vierfach-Mama vor wenigen Stunden eine Sammlung von Fotos, die das Model mit verschiedenen Familienmitgliedern zeigen – unter anderem mit Mama Kris Jenner (63) und ihren Schwestern Khloe (34) und Kourtney (40) inklusive Kids. In der Bilderunterschrift machte Kim deutlich, dass nun auch Baby Nummer vier zur Familie gehöre: "Er ist so perfekt!", schwärmte sie vom neuen Erdenbürger. Außerdem verriet die 38-Jährige, dass der Kleine "das ruhigste und entspannteste von all ihren Babys" sei.

Auch wenn Kim in ihrem aktuellen Post bereits erste Details offenbarte: Nach Hinweisen zum Namen des Sprosses suchen Follower darin vergeblich. Doch auch diese Information könnte möglicherweise schon bald folgen: Immerhin soll ein Insider im Gespräch mit People verraten haben, dass die Vierfach-Eltern den Namen nach dem ersten Kennenlernen mit dem Baby beschließen wollten.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Mai 2019 in New York

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2019 in New York

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im September 2016 in New York

