Wird seine Kelly Family bald noch etwas größer? Angelo Kelly (37) ist längst Vater seiner eigenen Großfamilie: Zusammen mit seiner Frau Kira (40) hat er bereits fünf Kinder. Doch ist vielleicht sogar schon Kind Nummer sechs unterwegs? Ein Video von einem TV-Auftritt der Familie entflammte diese Gerüchte, denn einem Fan fiel das weite Kleid der 40-jährigen Mama auf, das sie auf der Bühne trug. Der aufmerksame Beobachter stellte daraufhin die Frage in den Raum: Ist Kira etwa wieder schwanger?

Auf Instagram postete Angelos ältester Sohn Gabriel Kelly (17) einen Clip aus der TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel". Auf dem Video ist zu sehen, wie die Familie zusammen ihren Song "Let Go" performt. Angelos Frau trug bei diesem Auftritt ein gemustertes Kleid, das um die Hüfte herum etwas weiter ausfiel. Der aufmerksame User will auf dem Schnappschuss wohl eine Wölbung erkannt haben und fragte direkt nach Kind Nummer sechs – sowohl Gabriel als auch die anderen Mitglieder der Kelly Family reagierten bisher jedoch nicht auf den Kommentar des Users.

Wie Bunte berichtete, soll Angelo bereits vor zwei Jahren signalisiert haben, dass er sich weiteren Familienzuwachs durchaus vorstellen könne. Schon damals scheint sich der "An Angel"-Interpret zumindest mit dem Gedanken befasst zu haben: "Wir hätten am liebsten schon so sieben oder acht. Aber ob wir uns das auch zumuten können?“

Instagram / gabrielkelly_official Kira Kelly singt zusammen mit ihrer Familie in der TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel"

ActionPress Gabriel Kelly mit seinem Vater Angelo

ActionPress Angelo Kelly, Musiker

